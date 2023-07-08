Инструктор по коррекции осанки рассказала, от чего появляется эта проблема и как её можно исправить.

Как убрать холку на шее за 10 минут в день? Видеоинструкция от тренера с упражнениями

Анастасия Лунегова фитнес-тренер и специалист по работе с осанкой Многие ошибочно считают холку на шее только эстетическим дефектом. В то время как это серьёзный сигнал организма о том, что у вас есть проблемы со здоровьем. Как избавиться и предотвратить её появление?

Холка – это нарастание жировой и, в запущенных случаях, фиброзной ткани в области седьмого шейного позвонка – место перехода шейного отдела в грудной. Чаще всего появление проблемы обуславливается нарушением движения грудного отдела, положения статики шеи, движения в плечевых суставах и положения лопаток. Для восстановления правильной работы мышц и суставов необходимы тренировки, где будут разгибания верхнего грудного отдела, подъёмы рук при определённом положении шеи.

Важно изменить и осанку. Холка появляется не только при лишнем весе, но и при неправильной нагрузке на шейный отдел. Большинство людей сидят перед компьютером или телефоном, сильно наклонив голову вперёд, усиливая нестабильность на уровне третьего-четвёртого шейных позвонков. При этом шестой и седьмой позвонки остаются практически неподвижными.

Основная задача – правильно распределить нагрузку между этими сегментами, и дополнительную помощь тренировкам может оказать массаж шейно-воротниковой зоны. Также учиться в повседневной жизни не смещать голову вперёд, а тянуться затылком вверх, сохраняя ровным позвоночник. Со временем эта привычка станет постоянной, и холка или окончательно исчезнет, или же сильно сгладится.

Сегодня мы подготовили небольшую видеотренировку для работы с этим дефектом. Включайте ролик и тренируйтесь вместе с нами!