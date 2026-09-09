Тренер рассказала, от чего появляется эта проблема и как её можно исправить.

Как убрать холку на шее за 10 минут в день? Видеоинструкция от тренера с упражнениями

Красивая шея, ровная осанка и здоровая спина – это не просто эстетика, это компоненты хорошего самочувствия. Однако, к сожалению, у многих сидячая работа за компьютером, которая дарит не только усталость, но и холку на шее. О том, что это и как от этого избавиться, узнаём у экспертов.

О чём расскажем:

Почему появляется холка?

Наталья Блинова тренер-реабилитолог «Как убрать холку — очень частый и очень правильный вопрос, разберём причины её появления и способы избавления от этого недостатка».

Холка — это не возраст, не потеря молодости, это следствие образа жизни. Первичная причина её появления – изменение положения шеи относительно грудной клетки, то есть меняется привычная позиция нашего тела.

Когда мы держим голову выдвинутой вперёд, в нижнем шейном отделе происходит смещение, а в верхнем шейном отделе, наоборот, происходит переразгибание. Голова постоянно смещена, потому что грудная клетка уходит вперёд и вниз.

Этот процесс чаще всего обусловлен сидячим образом жизни. Мы редко ходим пешком, редко двигаемся в полной амплитуде грудного отдела. И даже тренировки часто не компенсируют это, потому что не задействуют грудной отдел в его полном движении. Нервная система запоминает эту «новую норму», и тело начинает жить в укороченной, согнутой позиции.

В дополнение к этому нарушается физиологичное дыхание через диафрагму, рёбра теряют своё естественное движение, они больше не способны на ротацию и вращение. Грудная клетка как бы «запечатывается», сгибается вперёд. А это ещё сильнее провоцирует смещение головы.

Со временем может появиться лишний вес. И в зоне холки возникает не «отложение солей», как иногда говорят, а жировые ткани. В запущенных случаях образовывается фиброзная ткань в области седьмого шейного позвонка – в месте перехода шейного отдела в грудной. Но с этой зоной можно и нужно работать, главное – делать это регулярно.

Фото: istockphoto.com / annebaek

Как избежать появления холки?

Чтобы избежать холки, нужно работать с первопричиной – осанкой.

Что важно делать?

Возвращать движение в полную амплитуду в грудном и шейном отделах позвоночника. В грудном отделе нужны движения сгибания, разгибания и вращения. Он застревает в одном положении, и нужно регулярно выполнять упражнения на мобильность этой зоны. Очень важно регулярно ходить пешком, чтобы при движении руками работали плечевые суставы, а вместе с ними и грудная клетка. Ходьба – это не просто прогулка, это мощная практика для здоровья осанки.