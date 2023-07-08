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Как убрать горб (холку) на шее? Видеоинструкция с упражнениями

Как убрать холку на шее за 10 минут в день? Видеоинструкция от тренера с упражнениями
Анастасия Лунегова
Как убрать холку на шее? Видеоинструкция
Аудио-версия:
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Инструктор по коррекции осанки рассказала, от чего появляется эта проблема и как её можно исправить.
<a href="https://www.championat.com/authors/7217/1.html">Анастасия Лунегова</a>
Анастасия Лунегова
фитнес-тренер и специалист по работе с осанкой

Многие ошибочно считают холку на шее только эстетическим дефектом. В то время как это серьёзный сигнал организма о том, что у вас есть проблемы со здоровьем. Как избавиться и предотвратить её появление?

Холка – это нарастание жировой и, в запущенных случаях, фиброзной ткани в области седьмого шейного позвонка – место перехода шейного отдела в грудной. Чаще всего появление проблемы обуславливается нарушением движения грудного отдела, положения статики шеи, движения в плечевых суставах и положения лопаток. Для восстановления правильной работы мышц и суставов необходимы тренировки, где будут разгибания верхнего грудного отдела, подъёмы рук при определённом положении шеи.

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Важно изменить и осанку. Холка появляется не только при лишнем весе, но и при неправильной нагрузке на шейный отдел. Большинство людей сидят перед компьютером или телефоном, сильно наклонив голову вперёд, усиливая нестабильность на уровне третьего-четвёртого шейных позвонков. При этом шестой и седьмой позвонки остаются практически неподвижными.

Основная задача – правильно распределить нагрузку между этими сегментами, и дополнительную помощь тренировкам может оказать массаж шейно-воротниковой зоны. Также учиться в повседневной жизни не смещать голову вперёд, а тянуться затылком вверх, сохраняя ровным позвоночник. Со временем эта привычка станет постоянной, и холка или окончательно исчезнет, или же сильно сгладится.

Сегодня мы подготовили небольшую видеотренировку для работы с этим дефектом. Включайте ролик и тренируйтесь вместе с нами!

Видеоинструкцию, которая поможет добиться изящной шеи, ищите тут:
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