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107-летняя жительница Великобритании назвала секрет своего долголетия. Дело в завтраке

Британка дожила до 107 лет благодаря любимому блюду на завтрак. И вот какому
107-летняя долгожительница раскрыла свой секрет
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Одна из старейших жительниц Великобритании раскрыла свой секрет долгой жизни. По её словам, причиной её долголетия являются хлопья на завтрак.

Глэдис Кайтли родилась в 1916 году и проработала до 80 лет. Она родилась в разгар Первой мировой войны и за свою жизнь повидала пять монархов и 25 премьер-министров. Замуж женщина вышла в 1940 году во время Второй мировой войны. Последние семь лет домработница на пенсии живёт в доме престарелых в Кембриджшире.

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Долгожительница в свой 107-й день рождения заявила, что регулярно на завтрак съедает миску хлопьев. Это, по её мнению, и является секретом её долгой жизни.

Кроме того, женщина на протяжении многих лет избегала курения и алкоголя, что тоже сыграло свою роль, считают специалисты.

А в новом шоу «Испытано на себе» своим рационом поделился футболист Василий Маврин.
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