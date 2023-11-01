Британка дожила до 107 лет благодаря любимому блюду на завтрак. И вот какому

Одна из старейших жительниц Великобритании раскрыла свой секрет долгой жизни. По её словам, причиной её долголетия являются хлопья на завтрак.

Глэдис Кайтли родилась в 1916 году и проработала до 80 лет. Она родилась в разгар Первой мировой войны и за свою жизнь повидала пять монархов и 25 премьер-министров. Замуж женщина вышла в 1940 году во время Второй мировой войны. Последние семь лет домработница на пенсии живёт в доме престарелых в Кембриджшире.

Долгожительница в свой 107-й день рождения заявила, что регулярно на завтрак съедает миску хлопьев. Это, по её мнению, и является секретом её долгой жизни.

Кроме того, женщина на протяжении многих лет избегала курения и алкоголя, что тоже сыграло свою роль, считают специалисты.

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