Рэпер Снуп Догг заявил, что бросает курить из-за проблем со здоровьем

Трудно представить себе легендарного рэпера Снуп Догга (Snoop Dogg) без сигареты во рту. За много лет курение стало особенностью артиста, которую он в том числе перенёс и в своё творчество. Но на днях Снуп Догг заявил, что эра плохой привычки прошла – он прощается с сигаретами. Рэпер признался в своих соцсетях, что вынужден оставить любимое занятие из-за проблем со здоровьем:

После неоднократных консультаций со специалистами, а также обсуждений с семьёй я принял решение бросить курить. Очень прошу уважать мою личную жизнь.

Что именно послужило причиной такого внезапного решения, артист предпочёл не сообщать. Примечательно, что Снуп Догг уже и ранее задумывался о том, что пора бы пересмотреть свой образ жизни. Особенно часто такие мысли стали посещать артиста после того, как он стал дедушкой. Рэпер признавался, что хочет увидеть, как вырастут его внуки, поэтому готов отказаться от вредных привычек.