20 декабря будет названо лучшее танцевальное шоу на российском ТВ

20 декабря на столичной арене «ЦСКА Мытищи» состоится самое масштабное событие танцевальной индустрии в этом году. Там пройдёт первая премия RUSSIAN OPEN DANCE AWARDS, во время которой назовут лучшее танцевальное шоу на российском ТВ.

Известно, что в списке номинантов на победу оказались танцевальные шоу сразу четырёх телеканалов. За звание победителя поборются Первый канал («Dance Революция»), «Россия 1» («Танцы со звёздами»), «Россия-Культура» («Большие и маленькие») и ТНТ («Танцы на ТНТ»).

Премия RUSSIAN OPEN DANCE AWARDS Фото: Пресс-служба «ROD AWARDS»

На премии RUSSIAN OPEN DANCE AWARDS будут отмечены лучшие танцевальные телепроекты, которые предоставили уникальный шанс как начинающим, так и профессиональным танцорам и танцевальным коллективам различных направлений показать свои таланты широкой аудитории, — отметила генеральный продюсер премии Мария Уточкина.

В рамках танцевальной премии будет представлено сразу 40 номинаций, а награды получат самые видные деятели отечественной хореографии. В церемонии примут участие не только танцоры, но также постановщики, организаторы различных фестивалей, представители лучших хореографических заведений страны, звёзды шоу-бизнеса и многие другие.