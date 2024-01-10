Доктор раскрыл пять пищевых привычек долгожителей

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Несколько простых изменений в рационе могут увеличить продолжительность жизни. Американский врач Панам Десаи определил пять диетических привычек, которым следуют люди-долгожители.

Пять порций свежих фруктов и овощей в день. Это отличный источник фолиевой кислоты, витамина С, калия, клетчатки.

Горсть орехов. Они богаты белком, полезными жирами, клетчаткой, витаминами и минералами. Выбирать нужно орехи без соли и сахара.

Чашка бобовых ежедневно. Это могут быть нут, фасоль, чечевица. Исследования показали, что бобовые полезны для сердца, а также снижают риск развития рака и ожирения печени.

Полезные масла. Речь идёт об оливковом масле первого отжима, богатом полезными мононенасыщенными жирами. Такой продукт предотвращает инсульты, защищает от сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера.

Избегайте обработанных продуктов. В них часто содержаться соль, сахар и вредные жиры.