Найден самый энергичный способ похудеть без особых усилий

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Китайские учёные из Университета Хунань обнаружили неожиданную пользу танцев для здоровья. Их обзор опубликован в журнале PLOS One.

В рамках исследования авторы оценили состояние 646 взрослых людей с избыточным весом и ожирением. Они обнаружили, что регулярные танцы в течение как минимум трёх месяцев улучшают композицию тела за счёт снижения индекса массы тела (ИМТ) и количества жира. Причём более творческие танцы, такие как джаз и хип-хоп, приводят к лучшим результатам, чем традиционные, например, балет.

Танцы, помогая похудеть, также снижают риск опасностей, связанных с ожирением, среди которых диабет, высокое кровяное давление, сердечный приступ и инсульт.

Как форма физической активности, объединяющая упражнения, развлечения и общение, танец обладает врождёнными преимуществами в повышении мотивации к физическим упражнениям.