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Как выглядит похудевшая на 20 килограммов Кристина Агилера

Похудевшая на 20 кг Кристина Агилера удивила поклонников резким преображением
Кристина Агилера
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В начале нулевых Кристина Агилера была настоящим эталоном – о такой фигуре, как у артистки, мечтали тысячи женщин по всему миру, а буквально все мужчины сходили по ней с ума. С годами и после рождения двоих детей Кристина прилично набрала в весе, однако на недавно прошедшей церемонии награждения премии Грэмми Агилера ошарашила публику своими идеальными формами.

Кристина Агилера

Кристина Агилера

Фото: Alberto E. Rodriguez/Getty Images

На красной дорожке звезда появилась в небесно-голубом платье в пол, которое подчеркнуло её утончённые изгибы. Инсайдеры утверждают, что за последний год Кристина сбросила около 20 килограммов. При этом многие предполагают, что сделала это певица не самым здоровым образом — сейчас большое количество звёзд худеет на специальных препаратах.

Сама же Агилера уверяет, что похудела благодаря диете. Она рассказывала, что ежедневно употребляет не более 1600 калорий в день. Певица полностью исключила сладкое, мучное, а вместо этого ввела в свой рацион большое количество овощей, зелени и фруктов. Кроме того, Кристина стала регулярно заниматься спортом и старается как можно больше двигаться.

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