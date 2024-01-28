Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Зепюр Брутян рассказала, как похудела после родов на 18 кг

Зепюр Брутян рассказала, как похудела после родов на 18 кг
Зепюр Брутян
Аудио-версия:
Комментарии

Почти год назад актриса Зепюр Брутян родила сына Микаэля. Она рассказывала, что за время беременности набрала 18 килограммов. Свой путь к идеальной фигуре после появления на свет малыша Брутян освещает в социальных сетях.

На днях Зепюр похвасталась, что наконец-то вернулась к своему привычному весу. Девушка опубликовала ролик, на котором продемонстрировала показатели веса – сейчас они показывают чуть больше 46 килограммов, что даже меньше веса актрисы до беременности.

Зепюр Брутян

Зепюр Брутян

Фото: Социальные сети Зепюр Брутян

Довольная собой Брутян отметила, что главное — задаться целью, а реализация – дело постепенное. Она рассказывала, что ради стройности отказалась от сладкого и мучного, полностью исключила из рациона свинину, а акцент в питании делает на овощи и зелень.

При этом Зепюр отметила, что не является сторонницей жёстких диет и запретов. По словам актрисы, при желании она без мук совести может побаловать себя вкусной, но вредной едой. Главное, чтобы фастфуд не составлял основной процент рациона.

Читайте также
Ошеломляющий результат: Линдси Лохан показала фигуру спустя полгода после родов
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android