Зепюр Брутян рассказала, как похудела после родов на 18 кг

Почти год назад актриса Зепюр Брутян родила сына Микаэля. Она рассказывала, что за время беременности набрала 18 килограммов. Свой путь к идеальной фигуре после появления на свет малыша Брутян освещает в социальных сетях.

На днях Зепюр похвасталась, что наконец-то вернулась к своему привычному весу. Девушка опубликовала ролик, на котором продемонстрировала показатели веса – сейчас они показывают чуть больше 46 килограммов, что даже меньше веса актрисы до беременности.

Зепюр Брутян Фото: Социальные сети Зепюр Брутян

Довольная собой Брутян отметила, что главное — задаться целью, а реализация – дело постепенное. Она рассказывала, что ради стройности отказалась от сладкого и мучного, полностью исключила из рациона свинину, а акцент в питании делает на овощи и зелень.

При этом Зепюр отметила, что не является сторонницей жёстких диет и запретов. По словам актрисы, при желании она без мук совести может побаловать себя вкусной, но вредной едой. Главное, чтобы фастфуд не составлял основной процент рациона.

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