Холли Бейли восхитила фанатов идеальной фигурой спустя несколько месяцев после родов

В конце прошлого года Холли Бейли впервые стала мамой. Звезда фильма «Русалочка» родила сына Хайло. Несмотря на то что с момента родов прошло всего несколько месяцев, актриса уже практически пришла в форму и восстановилась после беременности. У себя в блоге 23-летняя Бейли опубликовала снимки, на которых продемонстрировала, как изменилось её тело после рождения малыша. Стоит отметить, что девушке осталось совсем немного до её первоначального веса.

Долгое время актриса держала свою беременность в строжайшем секрете. О том, что в её семье произошло пополнение, Холли сообщила за несколько дней перед Новым годом. Бейли призналась, что рождение сына стало лучшим событием 2023-го, а она сама сейчас целиком и полностью посвящает себя уходу за ним.

О том, как она худеет после беременности, Холли пока не рассказала, однако её диета явно даёт прекрасный результат. Бейли рассказывала, что уже долгое время ведёт правильный образ жизни и активно занимается спортом. Судя по всему, она уже постепенно возвращается к тренировкам. Конечно, вряд ли это полноценные силовые нагрузки, однако лёгкие упражнения и прогулки на свежем воздухе оказывают положительное влияние на фигуру новоиспечённой мамы.