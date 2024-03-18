Дэвид Бекхэм пострадал во время катания на сноуборде

Несмотря на завершение карьеры футболиста, Дэвид Бекхэм о спорте не забывает. Он регулярно тренируется в зале, выходит на пробежки, а также предпочитает проводить отдых активно. Недавно Бекхэм отправился в путешествие по Канаде со своим младшим сыном Крузом и несколькими друзьями.

Компания весело проводила время, каталась на сноубордах, и всё было прекрасно ровно до одного момента. Бекхэм настолько вошёл в кураж, что стал разгоняться слишком сильно и не смог преодолеть один из поворотов. У себя в социальных сетях он рассказал, что умудрился упасть со сноуборда и даже потерять сознание. К счастью, Дэвид отделался лёгким испугом и незначительными травмами.

Какой удивительный опыт с друзьями! Невероятные воспоминания, которые завершились идеальным тройным сальто лицом, — пошутил спортсмен.

В последнее время в семье Бекхэмов в принципе травмы стали делом обычным. Так, например, прямо на День всех влюблённых супруга футболиста умудрилась сломать ногу во время тренировки. В это сложно поверить, но даже с такой травмой она продолжает работать и ходить в зал.

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