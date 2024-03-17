Эта оздоровительная домашняя процедура Виктории Бекхэм за 1,5 млн рублей вас удивит

Виктория Бекхэм всегда строго относилась к своей внешности. Много лет назад «перчинка» даже перестала улыбаться, чтобы как можно дольше сохранить молодость. В этом году Виктории исполнится 50 лет, и она готова вкладывать миллионы в то, чтобы на её лице не появилась ни одна лишняя морщинка.

Бывшая участница Spice Girls рассказала, что даже свой роскошный дом оборудовала таким образом, чтобы у неё всегда была возможность позаниматься спортом или расслабиться во время косметологических процедур. Более того, Бекхэмы потратили порядка 16 тысяч фунтов стерлингов (более миллиона рублей) на то, чтобы установить у себя в особняке шикарную сауну, которой может позавидовать даже премиальный спа-отель.

Помимо Виктории сауной пользуется вся семья, а главный поклонник спа-процедур – сам Дэвид Бекхэм, который часто публикует оттуда фотографии.

Дэвид Бекхэм Фото: Из личного архива Дэвида Бекхэма

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