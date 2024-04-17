38-летняя певица Сиара рассказала, что пытается сбросить 30 кг после рождения ребёнка

В декабре прошлого года Сиара родила дочь, а уже этим летом планирует отправиться на гастроли. Певица призналась, что беременность и роды сильно сказались на её фигуре, поэтому сейчас она старается всеми силами прийти в привычную форму. Сиара поделилась, что поставила перед собой цель похудеть к туру на 30 килограммов.

38-летняя певица рассказала, что умудряется совмещать роль жены, мамы и артистки. Сейчас каждый её день расписан буквально по минутам. При этом важно, чтобы от напряжённого графика не страдала маленькая дочь звезды. У себя в блоге Сиара обратилась со словами поддержки ко всем мамам, которые, как и она, стремятся похудеть после рождения ребёнка.

Обращаюсь ко всем мамочкам, которые заходят ко мне в блог! Я вижу вас и восхищаюсь вами, — написала певица.

По словам Сиары, справляться с безумным графиком ей помогает супруг. С 2016 года звезда замужем за игроком в американский футбол Расселом Уилсоном. Ему как спортсмену к строгому режиму точно не привыкать, поэтому семья успевает наслаждаться своим счастьем.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.