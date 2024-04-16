Как защититься от клещей? Эпидемиолог назвала 5 простых и эффективных методов

С приходом тепла просыпаются клещи. Как правило, первый период их активности стартует в начале апреля и продолжается до середины июня. В августе приходит второй период, который завершается к октябрю. Максимальная активность членистоногих наблюдается в то время, когда средняя дневная температура устанавливается на уровне +10…15 градусов.

Кстати, клещи не являются насекомыми, они относятся к классу паукообразных.

О чём расскажем

Где чаще всего можно встретить клеща?

Клещи встречаются в поле, лесу, на лугах, в городских парках и скверах и даже в транспорте — туда они могут попасть с букета полевых цветов, элементов одежды. Эти членистоногие влаголюбивы, они предпочитают умеренно затенённые и увлажнённые лиственные и смешанные леса с густой растительностью.

Наталья Васильева врач-эпидемиолог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково «Много клещей можно заметить на склонах лесных оврагов, по лесным опушкам, в зарослях ивняков по берегам лесных ручейков. Самое излюбленное место их концентрации — тропы и дорожки с заросшими травой обочинами, поскольку клещей привлекает запах людей и животных. Именно здесь они чаще всего и подстерегают свою добычу».

Чем опасны клещи?

Клещи могут являться переносчиками таких опасных заболеваний, как клещевой энцефалит и боррелиоз, или болезнь Лайма.

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Вирус клещевого энцефалита может вызвать воспаление мозга и нервной ткани. Это серьёзное заболевание, которое способно привести к тяжёлым последствиям, включая нарушения нервной системы.

Боррелиоз представляет собой инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Borrelia burgdorferi, которая может быть передана через укус клеща. Болезнь Лайма может привести к различным симптомам, в том числе к высыпаниям на теле, артриту, неврологическим осложнениям и другим проблемам.

Как защититься от укусов клещей?

Для защиты от укусов клещей в лесу, на даче или во дворе дома нужно следовать определённым рекомендациям.

Носите защитную одежду. Покройте тело плотной одеждой: рубашки с длинным рукавами и хорошо прилегающими к запястью манжетами, длинные брюки, герметичная обувь. Причём брюки желательно заправить в носки. Не следует забывать и о головном уборе, поскольку клещи любят прятаться в волосах. Выбирайте светлую одежду. Насекомых на ней видно гораздо лучше. Используйте репелленты. Нанесите специальные средства, содержащие диэтилтолуамид (DEET) или пикаридин, на открытые участки кожи и одежду. Это поможет отпугнуть паразитов. Проверяйте тело. После прогулок в лесу или на травянистой местности тщательно осмотрите своё тело, одежду и обувь на наличие клещей. Вычешите волосы расчёской с частыми зубьями. Создайте барьер. Если вы находитесь на даче, очистите территорию от травы и кустарников, оборудуйте зону отдыха с деревянными настилами или насыпьте гравий вокруг дома.

Фото: istockphoto.com/Imgorthand

Как проверить себя на наличие клещей?

После пребывания на природе рекомендуется уделить особое внимание определённым зонам на теле. Клещи чаще предпочитают следующие области:

зона талии и поясницы;

паховая область и внутренняя сторона бёдер;

подмышечные и подколенные впадины;

зона за ушами;

волосистая часть головы.

Как самостоятельно снять клеща?

Клещ цепляется за кожу жертвы лапками, снабжёнными присосками и острыми коготками, после чего впивается хоботком в кожу. Чаще всего членистоногие присасываются к тем участкам тела, которые имеют тонкий кожный покров и хорошее кровоснабжение — подмышечные и подколенные впадины, шея, волосистая часть головы. Затем он погружает свой хоботок в кожу и, прорезая её, добирается до подкожных кровеносных сосудов, откуда и сосёт кровь.

В большинстве случаев сам процесс укуса остаётся не замеченным человеком, так как при укусе клещ выпускает в тело человека специальную обезболивающую жидкость.

Фото: istockphoto.com/Animaflora

Присосавшегося к телу клеща необходимо удалить сразу после обнаружения, стараясь не оторвать погружённый в кожу хоботок. Удобнее всего для этого использовать изогнутый пинцет или хирургический зажим. Членистоногое нужно захватить как можно ближе к хоботку, затем его аккуратно подтягивают, при этом вращая вокруг своей оси в удобную сторону. Обычно через один-три оборота клещ извлекается целиком вместе с хоботком.

Если под рукой нет пинцета, то можно воспользоваться ниткой. Её нужно завязать в узел, как можно ближе к коже, а затем медленно пошатывать присосавшегося паразита в стороны, подтягивая наверх.

Действуйте медленно, поскольку хоботок может остаться в коже.

В случае если у вас нет даже нитки, используйте пальцы. Помойте руки, оберните пальцы чистым бинтом и захватите ими клеща как можно ближе к коже. Вращайте его вокруг своей оси, после чего медленно извлеките. Давить на членистоногое ни в коем случае нельзя, будьте аккуратны.

После удаления поместите живого клеща в баночку. Затем обработайте место укуса антисептиком (это может быть спирт или йод) и тщательно помойте руки.

Фото: istockphoto.com/Nataba

Клеща рекомендуется отвезти в ближайший к вам Центр гигиены и эпидемиологии (они есть в каждом регионе России), где его проверят на наличие возбудителей инфекционных болезней. В случае если паразит будет заражён вирусами, вам назначат необходимое лечение.

Пострадавшим от укусов показано экстренное введение иммуноглобулина.

Если снять членистоногое самостоятельно не получается, вам помогут в любом травмпункте. Также в медицинское учреждение нужно обратиться, если при извлечении насекомого его хоботок остался в коже.

Отметим, что Роспотребнадзор РФ ежегодно утверждает Перечень административных территорий субъектов России, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту, то есть мест, где велик риск заражения. Например, Москва не входит в этот список, а в Московской области из 53 муниципалитетов два являются эндемичными: Дмитровский и Талдомский районы.

Что с вакцинацией?

Специфические меры профилактики существуют только для клещевого энцефалита — это проведение профилактических прививок. Полный курс состоит из трёх прививок. Начинать вакцинацию необходимо осенью, примерно в октябре-ноябре, а последнюю прививку сделать весной (в марте-апреле).

Завершить курс необходимо за 14 дней до начала эпидсезона или выезда на эндемичную по клещевому энцефалиту территорию.

Безопасной вакцины от клещевого боррелиоза пока не существует.