За медали в Токио российские олимпийцы получат самые скромные призовые за 10 лет
До заработков наших футболистов им очень далеко!
За месяц до старта Игр в Токио стало известно, какие призовые российские спортсмены получат за медали Олимпиады-2020. Де-факто, награда получается вдвое меньше, чем в 2012 году.
На первый взгляд ничего не изменилось. С 2012 года олимпийцы получают от государства 4 млн рублей за золото, 2,5 млн – за серебро и 1,7 млн – за бронзу. Те же суммы будут и в 2020-м.
Однако с 2012 года курс рубля упал вдвое. В 2012 году за золотую олимпийскую медаль спортсмены получили более 100 тысяч евро, если переводить в валюту, в 2021 получат около 45 тысяч.
Выросли и цены. Так, в 2012-м призовые за золото были эквивалентны девяти автомобилям Hyundai Solaris. В 2021-м – только четырём. Если брать Lada Granta, соотношение похожее: 17 против 8.
Кстати, олимпийский чемпион из России за главную победу в жизни получит в 6 раз меньше, чем футболист Роман Зобнин за месяц. Как сообщалось, его зарплата в «Спартаке» – 3,5 млн евро в год.
Помимо призовых от государства спортсмены из России получают в подарок дорогие автомобили от частного Фонда поддержки олимпийцев и премии от регионов, которые они представляют.
Принято считать, что в России олимпийским чемпионам платят много денег. Однако по размерам призовых за медали летней Олимпиады-2016 Россия не вошла в топ-10 самых щедрых стран.
В Азербайджане за золото платили 454 тысячи евро! В Таиланде – 280 тысяч, в Казахстане – 223 тысячи. Впереди оказались Украина, Беларусь и Узбекистан, где за победу платили 134 тысячи.
За медали в Токио российские олимпийцы получат самые скромные призовые за 10 лет
Читайте также