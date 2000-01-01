Факел Олимпиады-2024
В Париже возле Эйфелевой башни прошла презентация факела XXXIII Летних Олимпийских игр – 2024.
Стальной факел в цвете шампанского символизирует равенство, воду и мир. Равенство выражено в идеальной симметрии, вода отражена в нижнем рельефе, а мир представлен мягкостью изгибов.
Впервые в истории на Олимпийских и Паралимпийских играх будет использован единый дизайн факела. Всего организаторы подготовят 2000 экземпляров из 100%-й переработанной стали. Вес одного — 1,5 кг.
Церемония зажжения огня пройдёт 16 апреля 2024 года. 8 мая огонь прибудет в Марсель. Эстафета олимпийского огня пройдёт через все регионы Франции, а её участниками станут около 10 тысяч факелоносцев.
Факел Олимпиады-1992
В 1992 году французы тоже отличились. На зимних Олимпийских играх в Альбервиле они представили факел из нержавеющей стали и начали эпоху экстравагантных форм.
Факел Олимпиады-1994
Олимпийский факел Лиллехаммера-1994 можно назвать абсолютно не задуваемым, ведь на стадион он буквально прилетел в руках прыгуна с трамплина.
Факел Олимпиады-2002
Форма олимпийского факела Солт-Лейк-Сити в 2002 году напоминала сосульку со стеклянным наконечником. Он символизировал девиз Игр «Зажги огонь в себе».
Факел Олимпиады-2008
В Пекине в 2008 году факел максимально отражал национальную культуру. Он стал одним из самых экологичных в истории. В качестве топлива использовали пропан, не загрязняющий атмосферу.
Факел Олимпиады-2012
Три грани факела Лондона отражали девиз «Быстрее, выше, сильнее» и количество Олимпиад, проведённых в стране. 8000 круглых отверстий символизировали число факелоносцев, принявших участие в эстафете.
Олимпийский факел Игр в Париже удивляет изяществом. Его покрасили в цвет шампанского!
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