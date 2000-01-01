МОК разрешил россиянам выступить на Олимпиаде в Париже. Условия допуска — очень строгие

Белая форма

Из-за нейтрального статуса спортсменам придётся выступать в полностью белой или однотонной форме, без логотипов и рекламы. На экипировке может быть использована лишь эмблема МОК или аббревиатура AIN. Решение по нейтральному гимну же будет принято позже.