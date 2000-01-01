МОК разрешил россиянам выступить на Олимпиаде в Париже. Условия допуска — очень строгие

Условия участия россиян в Олимпиаде-2024
Это случилось! МОК официально допустил россиян и белорусов на Олимпиаду. На каких условиях туда поедут наши спортсмены?
Нейтральный статус
Россияне и белорусы могут выступить на Играх-2024 только в нейтральном статусе, без флага, гимна и другой национальной символики. В протоколах спортсмены будут записаны как AIN (индивидуальные нейтральные атлеты).
Только индивидуальные атлеты
При этом принять участие в Олимпиаде смогут лишь индивидуальные атлеты, то есть команды в игровых видах спорта, синхронном плавании, художественной гимнастике на турнир не допущены.
Особый критерий
На турнир не допустят спортсменов и персонал, активно поддерживающий СВО и имеющий контракты с военными и силовыми структурами. Также на Игры не смогут приехать официальные представители России и Беларуси, спортивные чиновники.
Подписание документа
Все спортсмены, включая нейтральных, обязаны подписать условия участия в Олимпиаде, где будет указано обязательство соблюдать Олимпийскую хартию и «миротворческую миссию олимпийского движения».
Вне медального зачёта
Нейтральные атлеты могут выигрывать медали, но их коллективные результаты не будут учитываться в медальном зачёте.
Белая форма
Из-за нейтрального статуса спортсменам придётся выступать в полностью белой или однотонной форме, без логотипов и рекламы. На экипировке может быть использована лишь эмблема МОК или аббревиатура AIN. Решение по нейтральному гимну же будет принято позже.
Мимо церемоний?
Пока в МОК ещё не решили, допустят ли россиян и белорусов в нейтральном статусе до участия в церемониях открытия и закрытия Олимпиады. В альтернативных церемониях участвовать им запрещено.
Допущенные
В настоящий момент на Олимпиаду отобрались 11 нейтральных спортсменов: восемь из России и три из Беларуси.
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