Как выглядят медали Олимпиады-2024?
Оргкомитет Олимпийских игр — 2024 в Париже представил медали грядущего турнира. Вдохновением для создателей наград послужила главная достопримечательность города — Эйфелева башня.
Символ города
В центре каждой медали расположен шестиугольный фрагмент металла с Эйфелевой башни весом 18 г, напоминающий по форме изображение Франции на картах. А узор на лентах медалей отсылает к решёткам главного символа Парижа.
Обратная сторона
На обратной стороне олимпийских медалей выгравирован традиционный сюжет возрождения Игр в Греции.
Обратная сторона
На паралимпийских наградах же изображён вид на Эйфелеву башню сверху, а вокруг него шрифтом Брайля написаны слова «Париж 2024».
Состав медалей
Золотые награды сделаны из 529 г серебра, покрытого золотом, серебряные — из 525 г серебра, а бронзовые — из 455 г бронзы.
Как выглядят медали Олимпиады-2024 в Париже. В них есть частицы Эйфелевой башни!
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