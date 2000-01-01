В России восстановят мозаику об Олимпиаде-1980
В СССР особо готовились к Олимпиаде-1980. В Нижнем Новгороде, например, создали красивейшую мозаику. Долгое время произведение находилось в плачевном состоянии. Сейчас мозаику решили восстановить.
Особое творение
Мозаика «Быстрее, выше, сильнее» в Нижнем Новгороде расположена на фасаде девятиэтажного дома рядом со стадионом «Старт». В течение года её создавали сотрудники Горьковского творческого производственного комбината под руководством Валентина Любимова.
Задумка
Главная героиня панно — женщина с олимпийским факелом. Также на мозаике можно увидеть олимпийский девиз, оливковую ветвь, олимпийские кольца, а также спортсменов в образе древнегреческих атлетов.
Восстановление
Сейчас мозаику, находящуюся в плачевном состоянии, решили реставрировать. Её снимут с фасада здания, приведут в порядок и вернут на место в 2024 году. Только на первый этап реставрации будет потрачено 900 тысяч рублей.
В России восстановят легендарную мозаику, посвящённую Олимпиаде-1980
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