Громкие заявления Баха об отстранении России
Глава МОК считает, что позиции России и Украины не соответствуют олимпийской хартии.
22 июня в Лозанне прошла очередная сессия МОК. На заседании глава организации Томас Бах выступил с речью о политизации спорта. Собрали для вас самые главные цитаты.
«Мы должны строить мосты, а не возводить стены. Россия хочет, чтобы мы игнорировали конфликт, а Украина хочет, чтобы мы изолировали всех, у кого есть российский или белорусский паспорт».
«Любая из этих позиций диаметрально противоположна олимпийской хартии и нашей позиции. Как быть в такой ситуации? Всё просто: наши ценности — это наш компас».
«В этом разобщëнном мире мы должны защищать спортсменов. Мы должны защищать наше единство».
«Российское правительство обвиняет нас в несоблюдении политической нейтральности. В то же время это же правительство пытается организовать абсолютно политизированные спортивные соревнования».
«Некоторые силы пытаются разделить мировое спортивное сообщество и разрушить наши усилия. Мировой спорт находится под угрозой».
«Мне понравилось, как прошли соревнования с участием российских спортсменов – чемпионаты по дзюдо, тхэквондо и фехтованию. Хочется, чтобы и другие федерации тоже приняли это к сведению».
«Украинских спортсменов наказало собственное же правительство. Это очень сложно понять. Сложно понять, почему украинцам разрешили выступать в большом теннисе, но не разрешили в настольном».
«Мировой спорт под угрозой». Громкие заявления Баха об отстранении России
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