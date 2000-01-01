Как сложилась жизнь Майкла Фелпса после завершения карьеры?
23-кратный олимпийский чемпион не слишком счастлив.
Майкл Фелпс — 23-кратный олимпийский чемпион, самый титулованный спортсмен мира. Пловец завершил карьеру после Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
«Никогда больше не надену соревновательные плавки. С плаванием закончено. Не думаю, что я вообще захочу продолжать работать в спорте. Сыт им по самое горло», – говорил Фелпс.
После завершения карьеры Майкл впал в депрессию. «Когда ты закончил, складывается ощущение, что тебя просто отбрасывают в сторону, потому что приходят новые лица», — признавался спортсмен.
Фелпс рассказывает о своих проблемах, чтобы повысить осведомленность других людей о депрессии и других проблемах психического здоровья.
В 2017 году Фелпс принял участие в виртуальном заплыве на дистанции 100 метров против белой акулы. Пловец оказался медленнее на две секунды.
Фелпс борется с допингом: «Мне больно видеть, что ВАДА делает со спортом. Я уже долгие годы твержу об этом. Даже не знаю, соревновался ли я когда-либо с «чистыми» спортсменами».
Пловец жёстко высказывался о восстановлении РУСАДА: «Не считаю, что русским нужно разрешать выступать на соревнованиях. Если ты сдал положительную пробу, то ты больше не должен выступать».
В 2018 году Фелпс заявил о своём желании заниматься охраной воды в США. Он отметил, что в его стране больше, чем где-либо в мире, тратится воды впустую.
После завершения карьеры Фелпс стал многодетным отцом. У старшего сына Майкла Бумера, который родился перед Олимпиадой в Рио, появились братья Бекетт и Мэверик.
Майкл продолжает бороться с депрессией. Его жена обеспокоена: «После смерти Коби я посмотрела на Майкла и подумала: «Я могу чем-то тебе помочь? Если я потеряю тебя, то не знаю, что делать».
Как сложилась жизнь Майкла Фелпса после завершения карьеры?
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