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Талисманы ОИ — в числе худших маскотов в истории
Талисманы ОИ — в числе худших маскотов в истории
The Guardian сделала подборку из девяти самых страшных и странных маскотов в истории. В список вошли сразу два талисмана Олимпийских игр. Какие маскоты вошли в число наиболее непривлекательных?
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Олимпиада-1976
Олимпиада-1976
На Играх в Монреале (Канада) талисманом был бобр Амик. The Guardian жёстко прошлась по странному бобру: «Это куча медвежьего помёта? Самодельная секс-игрушка? Абстрактное изображение отчаяния? Нет, это бобр Амик».
Олимпиада-1984
Олимпиада-1984
На ОИ в Лос-Анджелесе маскотом был орёл Сэм, одетый в бабочку и шляпу в цветах флага США. «Он такой простой, но в нём есть что-то пугающе тоталитарное», — пишет издание.
Жуткие маскоты
Жуткие маскоты
Помимо талисманов Олимпийских игр, в списке оказались прототип Рональда Макдональда, Бибендум или Человек-Мишлен, «Зелёный гигант», «Мистер арахис», клоун Кринклс, марсианин Смэш и медведь Пеппи.
Два олимпийских талисмана вошли в число худших маскотов в истории
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