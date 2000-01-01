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Аналитики назвали тройку лидеров ОИ-2024
Аналитики назвали тройку лидеров ОИ-2024
Аналитическая компания Nielsen Gracenote Sports предсказала топ-3 общего зачёта Олимпийских игр — 2024 в Париже. На кого же ставят учёные?
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Неточные данные
Неточные данные
Компания уточняет, что прогноз может быть не совсем точным из-за отстранения спортсменов из России и Беларуси под их национальными флагами. Несмотря на это, атлеты будут выступать в нейтральном статусе.
3-е место — Великобритания
3-е место — Великобритания
Предполагается, что британцы завоюют 64 медали: 17 золотых, 22 серебряных и 25 бронзовых.
2-е место — Китай
2-е место — Китай
По мнению аналитиков, в копилке Поднебесной будет 85 медалей: 35 золотых, 28 серебряных и 22 бронзовых.
1-е место — США
1-е место — США
Победителями общего зачёта, вероятно, станут американцы со 129 медалями. На счету команды будет 37 золотых и по 46 серебряных и бронзовых наград.
Кто выиграет общий зачёт Олимпийских игр — 2024? Прогноз аналитиков
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