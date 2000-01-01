МОК рассказал, где пройдут Олимпийские игры в следующие 15 лет

Где пройдут Олимпиады в 2030, 2034 и 2038 годах

Перед Олимпиадой в Париже МОК официально огласит страны-хозяйки Игр-2030, 2034 и 2038. Сейчас организация назвала основных претендентов на проведение турниров. Где же пройдут эти Олимпийские игры?