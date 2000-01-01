Где пройдут Олимпиады в 2030, 2034 и 2038 годах
Перед Олимпиадой в Париже МОК официально огласит страны-хозяйки Игр-2030, 2034 и 2038. Сейчас организация назвала основных претендентов на проведение турниров. Где же пройдут эти Олимпийские игры?
ОИ-2030
Франция — единственный, а потому и главный претендент на зимние Олимпийские игры в 2030 году. Соревнования планируется провести в Альпах. В стране пройдёт летняя Олимпиада-2024.
ОИ-2034
На проведение летней Олимпиады в 2034 году претендуют лишь США. Объекты для Игр будут построены в Солт-Лейк-Сити. В стране пройдут летние Олимпийские игры — 2028.
ОИ-2038
Если с Францией-2030 и США-2034 всё решено практически окончательно, то для Игр-2038 лишь определён кандидат с привилегированным статусом. Приоритет получила Швейцария.
МОК рассказал, где пройдут Олимпийские игры в следующие 15 лет
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