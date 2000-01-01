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Стильные россияне и мужчины в юбках
Стильные россияне и мужчины в юбках
Ярчайший парад атлетов на Олимпиаде в Токио
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Церемония открытия Олимпийских игр запомнилась необычными костюмами спортсменов из разных стран мира. Атлеты будто устроили неординарный показ мод!
Церемония открытия Олимпийских игр запомнилась необычными костюмами спортсменов из разных стран мира. Атлеты будто устроили неординарный показ мод!
На общем фоне особенно стильно смотрелись россияне. Наши спортсмены были одеты в модные красные брючные костюмы. А на талиях девушек красовались пояса — как дань уважения стране-хозяйке.
На общем фоне особенно стильно смотрелись россияне. Наши спортсмены были одеты в модные красные брючные костюмы. А на талиях девушек красовались пояса — как дань уважения стране-хозяйке.
Неординарно выглядели знаменосцы сборной Тувалу. Атлеты были одеты в цветастые юбки с национальными узорами, их плечи были окутаны листьями, а на головах красовались цветочные венки.
Неординарно выглядели знаменосцы сборной Тувалу. Атлеты были одеты в цветастые юбки с национальными узорами, их плечи были окутаны листьями, а на головах красовались цветочные венки.
А вот знаменосцы Новой Зеландии пришли в шубах! И это в 35-градусную жару в Токио!
А вот знаменосцы Новой Зеландии пришли в шубах! И это в 35-градусную жару в Токио!
Атлеты сборной Бахрейна были полностью облачены в мусульманское одеяние. А ещё в их команде на церемонии открытия не было ни одной женщины.
Атлеты сборной Бахрейна были полностью облачены в мусульманское одеяние. А ещё в их команде на церемонии открытия не было ни одной женщины.
В экзотических костюмах пришли спортсмены из сборной Гаити. Девушки были одеты в цветастые сарафаны и яркие панамы, а мужчины — в синие рубашки с национальным узором.
В экзотических костюмах пришли спортсмены из сборной Гаити. Девушки были одеты в цветастые сарафаны и яркие панамы, а мужчины — в синие рубашки с национальным узором.
А вот знаменосец Вануату пришёл в разноцветной юбке в пол, а сам был обмазан маслом!
А вот знаменосец Вануату пришёл в разноцветной юбке в пол, а сам был обмазан маслом!
Не отстал от него и знаменитый тонганец Пита Тауфатофуа. Как и на церемонии открытия Олимпиады в Рио-де-Жанейро, тхэквондист был одет в юбку и облит маслом.
Не отстал от него и знаменитый тонганец Пита Тауфатофуа. Как и на церемонии открытия Олимпиады в Рио-де-Жанейро, тхэквондист был одет в юбку и облит маслом.
Необычные костюмы выбрали для себя и атлеты из Малайзии. Мужчины пришли одновременно в брюках и юбках, а на головах у них были надеты колпаки!
Необычные костюмы выбрали для себя и атлеты из Малайзии. Мужчины пришли одновременно в брюках и юбках, а на головах у них были надеты колпаки!
Стильные россияне и мужчины в юбках
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