Стильные россияне и мужчины в юбках
Ярчайший парад атлетов на Олимпиаде в Токио
Церемония открытия Олимпийских игр запомнилась необычными костюмами спортсменов из разных стран мира. Атлеты будто устроили неординарный показ мод!
На общем фоне особенно стильно смотрелись россияне. Наши спортсмены были одеты в модные красные брючные костюмы. А на талиях девушек красовались пояса — как дань уважения стране-хозяйке.
Неординарно выглядели знаменосцы сборной Тувалу. Атлеты были одеты в цветастые юбки с национальными узорами, их плечи были окутаны листьями, а на головах красовались цветочные венки.
А вот знаменосцы Новой Зеландии пришли в шубах! И это в 35-градусную жару в Токио!
Атлеты сборной Бахрейна были полностью облачены в мусульманское одеяние. А ещё в их команде на церемонии открытия не было ни одной женщины.
В экзотических костюмах пришли спортсмены из сборной Гаити. Девушки были одеты в цветастые сарафаны и яркие панамы, а мужчины — в синие рубашки с национальным узором.
А вот знаменосец Вануату пришёл в разноцветной юбке в пол, а сам был обмазан маслом!
Не отстал от него и знаменитый тонганец Пита Тауфатофуа. Как и на церемонии открытия Олимпиады в Рио-де-Жанейро, тхэквондист был одет в юбку и облит маслом.
Необычные костюмы выбрали для себя и атлеты из Малайзии. Мужчины пришли одновременно в брюках и юбках, а на головах у них были надеты колпаки!
Стильные россияне и мужчины в юбках
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