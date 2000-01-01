По голубям больше не стреляют
Как заметно изменилась стрельба из лука на Олимпиадах за сто лет
Стрельба из лука входит в программу Олимпиад с 1900 года. Тогда вместо мишеней использовали то ли живых голубей, то ли их макеты. А через четыре года всё-таки перешли на бумажные мишени.
Соревнования на Олимпиаде-1900 в Париже длились 44 дня. Источники расходятся: то ли дисциплин было очень много, то ли участники соревнований стреляли утомительно долго.
Стрельба из лука была исключена из программы Игр с 1924 года из-за отсутствия чётких правил и требований к оборудованию. Сейчас на Олимпиаде есть один класс – классический или «олимпик».
На первых Олимпиадах стреляли зачастую из простых охотничьих луков разного размера. Он был изготовлен из древесины, а тетива, как правило, была шёлковой.
Современные луки делаются из композитных материалов и значительно более дальнобойны. На Олимпиаде-2020 дистанция до мишени – 70 метров. В 1920-м было 28, 33 и 50 метров.
Стоимость современного спортивного лука уровня участника Олимпиады – порядка 100 тысяч рублей. И это ещё без необходимого навесного оборудования. Не всем по карману!
Стрельба из лука является наименее травмоопасным видом спорта. По статистике повреждение при занятии этим спортом получает лишь один человек из двух тысяч.
По голубям больше не стреляют
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