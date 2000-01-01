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Самая брутальная сборная России
Самая брутальная сборная России
Смелости наших регбисток позавидуют и мужчины. 
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На Олимпиаде пришло время регби! Россию в этом силовом и жёстком виде спорта представляют женщины.
На Олимпиаде пришло время регби! Россию в этом силовом и жёстком виде спорта представляют женщины.
На поле наши девушки превращаются в настоящих воинов и отчаянно бьются за каждое очко.
На поле наши девушки превращаются в настоящих воинов и отчаянно бьются за каждое очко.
Медаль россиянок в регби-7 станет выдающимся успехом, но просто в борьбе с нашей командой не будет ни одной сборной мира.
Медаль россиянок в регби-7 станет выдающимся успехом, но просто в борьбе с нашей командой не будет ни одной сборной мира.
В каждом матче россиянки проявляют характер и выкладываются на 200%. Поэтому за них просто нельзя не болеть!
В каждом матче россиянки проявляют характер и выкладываются на 200%. Поэтому за них просто нельзя не болеть!
А за пределами поля бескомпромиссные и бесстрашные регбистки перевоплощаются в очаровательных девушек.
А за пределами поля бескомпромиссные и бесстрашные регбистки перевоплощаются в очаровательных девушек.
Игроки сборной России, как и все девушки, любят выглядеть красиво и стильно.
Игроки сборной России, как и все девушки, любят выглядеть красиво и стильно.
А капитан сборной России Алёна Тирон отлично смотрится даже в спортивной одежде.
А капитан сборной России Алёна Тирон отлично смотрится даже в спортивной одежде.
Так давайте поддержим самую брутальную сборную России на Олимпиаде. Девушки этого точно заслуживают!
Так давайте поддержим самую брутальную сборную России на Олимпиаде. Девушки этого точно заслуживают!
Самая брутальная сборная России
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