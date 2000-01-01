Самая брутальная сборная России
Смелости наших регбисток позавидуют и мужчины.
На Олимпиаде пришло время регби! Россию в этом силовом и жёстком виде спорта представляют женщины.
На поле наши девушки превращаются в настоящих воинов и отчаянно бьются за каждое очко.
Медаль россиянок в регби-7 станет выдающимся успехом, но просто в борьбе с нашей командой не будет ни одной сборной мира.
В каждом матче россиянки проявляют характер и выкладываются на 200%. Поэтому за них просто нельзя не болеть!
А за пределами поля бескомпромиссные и бесстрашные регбистки перевоплощаются в очаровательных девушек.
Игроки сборной России, как и все девушки, любят выглядеть красиво и стильно.
А капитан сборной России Алёна Тирон отлично смотрится даже в спортивной одежде.
Так давайте поддержим самую брутальную сборную России на Олимпиаде. Девушки этого точно заслуживают!
Самая брутальная сборная России
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