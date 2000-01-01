Как прошёл главный забег Олимпиады — мужская стометровка?
Мировой рекорд Усэйна Болта устоял.
Последние три Олимпиады Усэйн Болт был абсолютно лучшим в беге на 100 м. Он не оставлял соперникам шансов на олимпийское золото, но в 2017 году завершил свою спортивную карьеру.
Впервые с Олимпиады-2008 на этой дистанции появился новый чемпион. Им стал итальянец Ламонт Марсель Джейкобс. Он финишировал с результатом 9,80 и превзошёл свой личный рекорд.
Лучшие результаты в полуфинале показали Ронни Бэйкер из США и Бинтянь Су из Китая — 9,83 сек. Но в финале они не смогли даже попасть в призы: заняли пятое и шестое места.
Лидер мирового сезона американец Трэйвон Бромелл вообще не прошёл в решающий забег. В полуфинале он показал только десятый результат.
Спортсмены смогли стартовать только со второй попытки. Первый старт оказался неудачным для Зарнела Хьюза из Великобритании. Фальстарт лишил его борьбы за олимпийские награды.
Вторая попытка оказалось успешной. Ламонт занял первое место, вторым стал Фред Керли из США (9,84), на третьем месте канадец Андре Де Грасс (9,89).
Сразу после финиша Ламонт Марсель попал в объятия ещё одного новоиспечённого олимпийского чемпиона из Италии Джанмарко Танбери, который за несколько минут до этого взял золото в прыжках в высоту.
Как прошёл главный забег Олимпиады — мужская стометровка?
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