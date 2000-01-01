«Они нарушают олимпийскую хартию». Важные заявления Путина о мировом спорте

Об олимпийской хартии

«Они сами нарушают, в том числе и в данном случае — в отношении России, не допуская наших спортсменов выступать на Олимпийских играх со своим знаменем, со своим флагом и гимном. В нашем отношении нарушают, а хотят, чтобы мы исполняли те правила, которые нам диктуют...»