Заявления Путина о мировом спорте
Президент России Владимир Путин во время поездки в Китай сделал несколько важных заявлений, касающихся мирового спорта. Собрали для вас ключевые слова главы государства.
Об олимпийском перемирии
«Мы с Си Цзиньпином эту тему обсуждали… ну так, просто затронули. Не случайно принципы перемирия на протяжении веков вырабатывались мировым сообществом. Правда, мало кто и когда придерживался этого принципа, за исключением Древней Греции».
Об олимпийской хартии
«Они сами нарушают, в том числе и в данном случае — в отношении России, не допуская наших спортсменов выступать на Олимпийских играх со своим знаменем, со своим флагом и гимном. В нашем отношении нарушают, а хотят, чтобы мы исполняли те правила, которые нам диктуют...»
О политизации спорта
«Сегодняшние международные спортивные чиновники нарушают принципы олимпийской хартии сами, они политизируют спорт, что совершенно недопустимо. Не знаю уж, как под руководством таких чиновников сегодня будет чувствовать себя олимпийское движение».
«Если они деньги будут ставить во главу угла, как в любом коммерческом предприятии, главной целью которого является извлечение прибыли, если вот это будет ставиться во главу, ничего хорошего в будущем у олимпийского движения просто не предвидится».
О принципах олимпизма
«Всё превратилось просто в коммерческую корпорацию. Всё построено на получении денег от спонсоров, от крупных информационных компаний за трансляцию. Это целое предприятие по извлечению прибыли от спортивных соревнований. Всё-таки принцип олимпизма в другом, в гуманитарных началах».
«Они нарушают олимпийскую хартию». Важные заявления Путина о мировом спорте
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