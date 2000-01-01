Самые красивые гимнастки СССР
Они не просто приносили награды стране, но и завоёвывали сердца фанатов по всему миру.
Ирина Дерюгина
Заслуженный мастер спорта. Абсолютная чемпионка мира 1977 и 1979 годов.
Людмила Савинкова
Заслуженный мастер спорта. Первая в истории абсолютная чемпионка мира в личном первенстве 1963 года. Победительница первого чемпионата мира в групповых упражнениях 1967 года.
Галина Белоглазова
Заслуженный мастер спорта. Чемпионка мира и Европы в отдельных видах. Абсолютная чемпионка Европы 1984 года.
Галима Шугурова
Заслуженный мастер спорта. Первая в истории абсолютная чемпионка Европы (1978 год). Абсолютная чемпионка мира (1973 год).
Даля Куткайте
Мастер спорта международного класса. Абсолютная чемпионка Европы 1982 года. Бронзовый призер чемпионата мира — 1983 в многоборье.
Марина Лобач
Заслуженный мастер спорта. Олимпийская чемпионка 1988 года. Чемпионка мира и Европы в отдельных видах.
Татьяна Дручинина
Заслуженный мастер спорта. Абсолютная чемпионка СССР 1987 года. Чемпионка мира в отдельных видах. Победительница Игр Доброй воли.
Ирина Девина
Заслуженный мастер спорта. Чемпионка мира в групповых упражнениях (1977,1979). Чемпионка мира 1981 года в ленте.
Самые красивые гимнастки СССР
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