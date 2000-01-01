Джокович, Брэди и Хачанов. Звëзды спорта посетили «эль класико»

Звëзды спорта посетили «эль класико». Фото

«Эль класико» — одно из культовых событий в мире спорта, поэтому топовые атлеты никак могли пропустить такую игру. Кто же из звёзд спорта оказался на матче между «Реалом» и «Барселоной» (3:2)?