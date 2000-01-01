Звëзды спорта посетили «эль класико». Фото
«Эль класико» — одно из культовых событий в мире спорта, поэтому топовые атлеты никак могли пропустить такую игру. Кто же из звёзд спорта оказался на матче между «Реалом» и «Барселоной» (3:2)?
Карен Хачанов
Российский теннисист наблюдал за матчем с лучших мест.
Ига Свёнтек
Первая ракетка мира среди женщин смотрела игру вместе со своим физиотерапевтом Мацеем Рыщуком.
Новак Джокович
Первая ракетка мира получил футболку из рук Флорентино Переса, а потом посмотрел матч в компании актера Энди Гарсии.
Том Брэди
Легенда НФЛ наблюдал за матчем вместе с Джоковичем и Гарсией.
Карлос Алькарас
Испанский теннисист не только насладился матчем, но и сфотографировался с Роберто Карлосом.
Джокович, Брэди и Хачанов. Звëзды спорта посетили «эль класико»
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