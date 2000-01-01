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Звëзды спорта посетили «эль класико». Фото
Звëзды спорта посетили «эль класико». Фото
«Эль класико» — одно из культовых событий в мире спорта, поэтому топовые атлеты никак могли пропустить такую игру. Кто же из звёзд спорта оказался на матче между «Реалом» и «Барселоной» (3:2)?
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Карен Хачанов
Карен Хачанов
Российский теннисист наблюдал за матчем с лучших мест.
Ига Свёнтек
Ига Свёнтек
Первая ракетка мира среди женщин смотрела игру вместе со своим физиотерапевтом Мацеем Рыщуком.
Новак Джокович
Новак Джокович
Первая ракетка мира получил футболку из рук Флорентино Переса, а потом посмотрел матч в компании актера Энди Гарсии.
Том Брэди
Том Брэди
Легенда НФЛ наблюдал за матчем вместе с Джоковичем и Гарсией.
Карлос Алькарас
Карлос Алькарас
Испанский теннисист не только насладился матчем, но и сфотографировался с Роберто Карлосом.
Джокович, Брэди и Хачанов. Звëзды спорта посетили «эль класико»
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