Золото бобслеистов в четвёрках на Олимпиаде-2014
23 февраля 2014 года, ровно 10 лет назад, бобслеисты Александр Зубков, Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло и Алексей Воевода принесли сборной России 13-е золото Олимпиады в Сочи. Как наши парни взяли историческую медаль в соревнованиях четвёрок?
Чемпионы
Россияне выиграли первый и третий заезд, стали вторыми во втором и шестыми — в четвёртом. Суммарно наш квартет опередил латвийцев на 0,09 секунды. Эта медаль стала первой для России в четвёрках на Олимпийских играх.
Воспоминания
«От начала и до конца для нас Олимпиада – это полная пахота», — рассказал Зубков. В интервью «Чемпионату» Александр вспомнил, какими были Игры в Сочи.
Золотые медали России на Олимпийских играх в Сочи. Бобслей, четвёрки
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