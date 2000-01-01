Золотые медали России на Олимпийских играх в Сочи. Бобслей, четвёрки

Чемпионы

Россияне выиграли первый и третий заезд, стали вторыми во втором и шестыми — в четвёртом. Суммарно наш квартет опередил латвийцев на 0,09 секунды. Эта медаль стала первой для России в четвёрках на Олимпийских играх.