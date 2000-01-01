Россиянин устроил заплыв по затопленному Дубаю
Дубай затопило из-за сильных дождей, и туристы остались без долгожданного моря. Чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев нашёл выход — он устроил заплыв прямо по улицам города. Находчивость россиянина не знает границ!
Чемпион мира из России устроил заплыв по затопленному Дубаю. Видео
Читайте также
Сумасшедший трюк на движущемся батуте. Видео
Россиянка станцевала под Джексона водой. Видео
Первое в мире девятерное сальто на батуте! Видео
Парень сыграл в пул на ледяном столе. Видео
Парни поиграли в настольный теннис на коньках
Золото бобслеистов в четвёрках на Олимпиаде-2014
Второе золото Вика Уайлда на Олимпиаде-2014
Золото шорт-трекистов в эстафете на Олимпиаде-2014
Золото Виктора Ана на Олимпиаде-2014, 500 м
Первое золото Вика Уайлда на Олимпиаде-2014
Золото Зубкова и Воеводы на Олимпиаде-2014
Золото Александра Третьякова на Олимпиаде-2014
Золото Виктора Ана на Олимпиаде-2014. 1000 м
Маск, Свифт, Лето. Звёзды на Супербоуле
Топ-3 самых дорогих медали Олимпиад на аукционах
Топ-5 гроссмейстеров по числу призовых за карьеру