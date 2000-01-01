Чемпион мира из России устроил заплыв по затопленному Дубаю. Видео

Россиянин устроил заплыв по затопленному Дубаю

Дубай затопило из-за сильных дождей, и туристы остались без долгожданного моря. Чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев нашёл выход — он устроил заплыв прямо по улицам города. Находчивость россиянина не знает границ!