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Россиянин устроил заплыв по затопленному Дубаю
Россиянин устроил заплыв по затопленному Дубаю
Дубай затопило из-за сильных дождей, и туристы остались без долгожданного моря. Чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев нашёл выход — он устроил заплыв прямо по улицам города. Находчивость россиянина не знает границ!
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Чемпион мира из России устроил заплыв по затопленному Дубаю. Видео
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