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Первое золото Вика Уайлда на ОИ-2014
Первое золото Вика Уайлда на ОИ-2014
19 февраля 2014 года, ровно 10 лет назад, сноубордист Вик Уайлд принёс сборной России пятое золото Олимпиады в Сочи. Как натурализованный американец одержал победу в параллельном гигантском слаломе?
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Настоящий чемпион
Настоящий чемпион
Уайлд на каждой стадии плей-офф выигрывал у соперников более двух секунд. В первом заезде финала с Невином Гальмарини Вик проиграл полсекунды, но во втором одержал победу, выиграв 2,16 секунды. Это золото стало первым в истории России в сноуборде на Олимпиадах.
Крутые воспоминания
Крутые воспоминания
«В тот день я опоздал на утренний автобус», — вспоминал Вик. В интервью «Чемпионату» Уайлд рассказал забавные истории об Олимпиаде в Сочи.
Золотые медали России на Олимпиаде в Сочи. Вик Уайлд, параллельный гигантский слалом
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