Первое золото Вика Уайлда на ОИ-2014
19 февраля 2014 года, ровно 10 лет назад, сноубордист Вик Уайлд принёс сборной России пятое золото Олимпиады в Сочи. Как натурализованный американец одержал победу в параллельном гигантском слаломе?
Настоящий чемпион
Уайлд на каждой стадии плей-офф выигрывал у соперников более двух секунд. В первом заезде финала с Невином Гальмарини Вик проиграл полсекунды, но во втором одержал победу, выиграв 2,16 секунды. Это золото стало первым в истории России в сноуборде на Олимпиадах.
Крутые воспоминания
«В тот день я опоздал на утренний автобус», — вспоминал Вик. В интервью «Чемпионату» Уайлд рассказал забавные истории об Олимпиаде в Сочи.
Золотые медали России на Олимпиаде в Сочи. Вик Уайлд, параллельный гигантский слалом
Читайте также
Золото Зубкова и Воеводы на Олимпиаде-2014
Золото Александра Третьякова на Олимпиаде-2014
Золото Виктора Ана на Олимпиаде-2014. 1000 м
Маск, Свифт, Лето. Звёзды на Супербоуле
Топ-3 самых дорогих медали Олимпиад на аукционах
Топ-5 гроссмейстеров по числу призовых за карьеру
Ледеки плавает со стаканом на голове. Видео
Участницы шахматного турнира претенденток — 2024
Участники шахматного турнира претендентов — 2024
Вархольм тренируется полуголым в мороз. Видео
Как российские спортсмены отметили Новый год?
Главные звёзды ЧМ-2023 по рапиду и блицу
5 самых популярных спортсменов по запросам Google
Россиянка стала чемпионкой в танцах на пилоне
Названы лучшие легкоатлеты года. Их сразу шестеро!
Регбисты сломали бассейн, празднуя победу. Видео