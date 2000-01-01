Золотые медали России на Олимпиаде в Сочи. Вик Уайлд, параллельный гигантский слалом

Настоящий чемпион

Уайлд на каждой стадии плей-офф выигрывал у соперников более двух секунд. В первом заезде финала с Невином Гальмарини Вик проиграл полсекунды, но во втором одержал победу, выиграв 2,16 секунды. Это золото стало первым в истории России в сноуборде на Олимпиадах.