Золотые медали России на Олимпийских играх в Сочи. Виктор Ан, 500 м

Крутой прорыв

Виктор начал финал с фальстарта, поэтому была вторая попытка, где он едва не «проспал» старт. Но Ан всё равно выиграл забег. Он опередил У Дацзина на 0,204 секунды! Для Ана это золото стало вторым в Сочи и пятым в карьере!