Золото Виктора Ана на Олимпиаде-2014, 500 м
21 февраля 2014 года, ровно 10 лет назад, Виктор Ан завоевал восьмое золото России на Олимпиаде. Как натурализованный кореец стал двукратным чемпионом Сочи?
Крутой прорыв
Виктор начал финал с фальстарта, поэтому была вторая попытка, где он едва не «проспал» старт. Но Ан всё равно выиграл забег. Он опередил У Дацзина на 0,204 секунды! Для Ана это золото стало вторым в Сочи и пятым в карьере!
Золотые медали России на Олимпийских играх в Сочи. Виктор Ан, 500 м
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