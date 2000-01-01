Золотые медали России на Олимпийских играх в Сочи. Вик Уайлд, параллельный слалом

Крутейший чемпион

Уайлд спокойно дошёл до полуфинала, где совершил чудо. Его отрыв от Бенджамина Карла составил всего 0,04 секунды! А в финале Вик обошёл Жана Кошира на 0,11 секунды! Это золото стало для россиянина вторым на Играх в Сочи.