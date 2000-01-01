Второе золото Вика Уайлда на Олимпиаде-2014
22 февраля 2014 года, ровно 10 лет назад, сноубордист Вик Уайлд принёс сборной России 10-е золото Олимпиады в Сочи. Как натурализованный американец завоевал золото в параллельном слаломе?
Крутейший чемпион
Уайлд спокойно дошёл до полуфинала, где совершил чудо. Его отрыв от Бенджамина Карла составил всего 0,04 секунды! А в финале Вик обошёл Жана Кошира на 0,11 секунды! Это золото стало для россиянина вторым на Играх в Сочи.
Воспоминания
«Подумал: неужели, блин, опять проиграю Бенджамину Карлу?!» — вспоминал Уайлд. Вик в интервью «Чемпионату» рассказал забавные истории с Олимпиады-2014.
Золотые медали России на Олимпийских играх в Сочи. Вик Уайлд, параллельный слалом
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