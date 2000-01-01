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Золото Александра Третьякова на Олимпиаде-2014
Золото Александра Третьякова на Олимпиаде-2014
15 февраля 2014 года, ровно 10 лет назад, скелетонист Александр Третьяков принёс сборной России четвёртое золото на Олимпиаде в Сочи. Как это было?
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Драматичная дуэль
Драматичная дуэль
14 февраля после первых двух попыток Александр выиграл у главного соперника Мартинса Дукурса 0,56 секунды. 15 февраля Третьяков упрочил преимущество до 0,81 секунды и выиграл первое для России золото на ОИ в скелетоне.
Золотые медали России на Олимпийских играх в Сочи. Александр Третьяков
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