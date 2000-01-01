Парни поиграли в настольный теннис на коньках. Необычное видео

Парни поиграли в настольный теннис на коньках

Парни из США решили, что обычный настольный теннис — скука, поэтому они добавили в игру экстрима. Вместо того чтобы просто бегать вокруг стола, ребята начали кататься на коньках. Вышло крайне необычно!