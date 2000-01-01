Золото шорт-трекистов в эстафете на Олимпиаде-2014
21 февраля 2014 года, ровно 10 лет назад, Семён Елистратов, Владимир Григорьев, Руслан Захаров и Виктор Ан завоевали девятое золото России на Олимпиаде. Как наши парни взяли золото в эстафете?
Олимпийский рекорд
В начале эстафеты Китай и Нидерланды из-за падения выбыли из борьбы за золото. Так что титул разыгрывали россияне и американцы. Победителем из дуэли вышла наша команда, установившая олимпийский рекорд.
Воспоминания
«Стадион шумел так, что по льду шла вибрация», — вспоминал Елистратов. В интервью «Чемпионату» Семён рассказал крутые истории с Олимпиады-2014.
Золотые медали России на Олимпийских играх в Сочи. Шорт-трек, эстафета
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