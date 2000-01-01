Парень сыграл в пул на ледяном столе. Видео
Парень изобрёл крайне необычный вид бильярда. Выдумщик играл в пул на столе изо льда, а кий «зарядил» вместо стрел в лук. Вышло очень странно!
Парень сыграл в пул на ледяном столе с луком в руках. Странное видео
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