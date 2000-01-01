10 спортсменов попали в рейтинг перспективных россиян «30 до 30» от Forbes

Николай Голдобин (28 лет)

В текущем сезоне нападающий «Спартака» неоднократно признавался лучшим форвардом КХЛ, установил новый рекорд клуба по заброшенным шайбам и результативности за сезон. На счету Голдобина 37 голов и 41 ассист в регулярке КХЛ и три гола и шесть ассистов в плей-офф.