10 спортсменов попали в рейтинг перспективных россиян «30 до 30» от Forbes

Спортсмены в рейтинге «30 до 30» от Forbes
Forbes опубликовал лонг-лист кандидатов на попадание в рейтинг 30 перспективных россиян до 30 лет. В расширенный список попали сразу 10 спортсменов!
Константин Тюкавин (21 год)
Форвард «Динамо» в текущем сезоне в 31 матче забил 13 голов и отдал девять результативных передач. Футболист идёт на первом месте в РПЛ по системе «гол+пас».
Климент Колесников (23 года)
В 2023-2024 годах пловец установил свой четвёртый мировой рекорд — на 50 м на спине. На протяжении года Климент неоднократно становился чемпионом России и победителем других турниров.
Евгения Чикунова (19 лет)
В 2023-2024 годах пловчиха побила мировой рекорд на 200 м брассом, стала чемпионкой России на длинной и короткой воде, а также была признана лучшей спортсменкой года.
Лала Крамаренко (19 лет)
За последние два года гимнастка стала многократной чемпионкой России, победительницей II Игр стран СНГ и других топовых турниров. После ухода Авериных Лала заняла место лидера сборной России.
Николай Голдобин (28 лет)
В текущем сезоне нападающий «Спартака» неоднократно признавался лучшим форвардом КХЛ, установил новый рекорд клуба по заброшенным шайбам и результативности за сезон. На счету Голдобина 37 голов и 41 ассист в регулярке КХЛ и три гола и шесть ассистов в плей-офф.
Егор Дёмин (16 лет)
В составе «Реала» U18 баскетболист выиграл Евролигу Next Generation, а также дебютировал за основу клуба.
Мирра Андреева (16 лет)
В 2023-2024 годах теннисистка добралась до 33-го места в рейтинге WTA, вышла в третий круг «Ролан Гаррос», в четвёртый — на Уимблдоне и Australian Open, а также стала «Новичком года».
Денис Larl Сигитов (22 года)
В 2023 году Larl перешёл в Team Spirit, вместе с которой выиграл Riyadh Masters и The International по Dota 2.
Данил donk Крышковец (17 лет)
Летом 2023 года donk перешёл в Team Spirit, в составе которой выиграл IEM Katowice 2024 по CS2, а также стал лучшим игроком турнира.
Станислав Malr1ne Поторак (19 лет)
В 2023 году Malr1ne присоединился к Team Falcons и вместе с ней выиграл Dacha Dubai 2024 и DreamLeague S22 по Dota 2.
10 спортсменов попали в рейтинг перспективных россиян «30 до 30» от Forbes
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