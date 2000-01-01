Золотые медали России на Олимпийских играх в Сочи. Александр Зубков и Алексей Воевода

Чемпионы

После двух попыток 16 февраля Зубков и Воевода шли лидерами с преимуществом 0,32 секунды. 17 февраля в оставшихся попытках россияне установили рекорд трека и увеличили свой отрыв до 0,66 секунды. Золото Зубкова и Воеводы стало первым в истории российского бобслея на Олимпиадах.