Золото Зубкова и Воеводы на Олимпиаде-2014
17 февраля 2014 года, ровно 10 лет назад, бобслеисты Александр Зубков и Алексей Воевода выиграли пятое золото сборной России на Олимпиаде в Сочи. Как спортсмены завоевали историческую медаль?
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После двух попыток 16 февраля Зубков и Воевода шли лидерами с преимуществом 0,32 секунды. 17 февраля в оставшихся попытках россияне установили рекорд трека и увеличили свой отрыв до 0,66 секунды. Золото Зубкова и Воеводы стало первым в истории российского бобслея на Олимпиадах.
Золотые медали России на Олимпийских играх в Сочи. Александр Зубков и Алексей Воевода
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