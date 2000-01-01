Золото Виктора Ана на Олимпиаде-2014. 1000 м
15 февраля 2014 года, ровно 10 лет назад, Виктор Ан принёс третье золото сборной России на Олимпиаде в Сочи. Шорт-трекист выиграл на дистанции 1000 м. Как это было?
Настоящий чемпион
Натурализованный кореец выиграл финал с результатом 1 минута 25,325 секунды. Ан опередил россиянина Владимира Григорьева (1:25,399) и нидерландца Шинки Кнегта (1:25,772). Золото Виктора стала первым в истории России на ОИ в шорт-треке.
Золотые медали России на Олимпийских играх в Сочи. Виктор Ан, 1000 м
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