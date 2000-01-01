Золотые медали России на Олимпийских играх в Сочи. Виктор Ан, 1000 м

Золото Виктора Ана на Олимпиаде-2014. 1000 м

15 февраля 2014 года, ровно 10 лет назад, Виктор Ан принёс третье золото сборной России на Олимпиаде в Сочи. Шорт-трекист выиграл на дистанции 1000 м. Как это было?