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Девушка, которая разбила сердце чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена
Девушка, которая разбила сердце чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена
10 декабря Карлсен обыграл Яна Непомнящего и защитил звание чемпиона мира по шахматам. Полгода назад Магнус пережил личную драму, расставшись с невестой Элизабет Лоренцен Джённе.
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Об отношениях Магнуса и Элизабет впервые стало известно летом 2019 года, когда девушка опубликовала фото с шахматистом в «Инстаграме».
Об отношениях Магнуса и Элизабет впервые стало известно летом 2019 года, когда девушка опубликовала фото с шахматистом в «Инстаграме».
Джённе сопровождала Карлсена на нескольких международных шахматных турнирах, в том числе когда Магнус стал чемпионом мира по быстрым шахматам и блицу в Москве в декабре 2019 года.
Джённе сопровождала Карлсена на нескольких международных шахматных турнирах, в том числе когда Магнус стал чемпионом мира по быстрым шахматам и блицу в Москве в декабре 2019 года.
Весной 2020-го пара переехала в роскошную квартиру в Тювхольмене, которую Карлсен купил за 21 миллион крон (170 млн рублей). В квартире 127 м² есть два балкона, вид на море, две спальни и две ванные.
Весной 2020-го пара переехала в роскошную квартиру в Тювхольмене, которую Карлсен купил за 21 миллион крон (170 млн рублей). В квартире 127 м² есть два балкона, вид на море, две спальни и две ванные.
Джённе — студентка криминологического факультета университета Осло. СМИ писали, что Элизабет и Магнус вскоре поженятся.
Джённе — студентка криминологического факультета университета Осло. СМИ писали, что Элизабет и Магнус вскоре поженятся.
Однако в апреле 2021-го Магнус неожиданно объявил о расставании с Элизабет. «Мы остались друзьями», — сказал Карлсен.
Однако в апреле 2021-го Магнус неожиданно объявил о расставании с Элизабет. «Мы остались друзьями», — сказал Карлсен.
Причины расставания Карлсен не назвал, поскольку не любит разглашать подробности своей личной жизни.
Причины расставания Карлсен не назвал, поскольку не любит разглашать подробности своей личной жизни.
Карлсен также год встречался с девушкой по имени Синн Кристин Ларсен до отношений с Джённе.
Карлсен также год встречался с девушкой по имени Синн Кристин Ларсен до отношений с Джённе.
Сейчас сердце 31-летнего чемпиона мира свободно.
Сейчас сердце 31-летнего чемпиона мира свободно.
«Я считаю, что моя подруга должна иметь хоть какие-то базовые шахматные знания», — утверждает Карлсен.
«Я считаю, что моя подруга должна иметь хоть какие-то базовые шахматные знания», — утверждает Карлсен.
«Но мне не нравится, когда я встречаю девушек, которые начинают говорить со мной о том, как они играли в шахматы против своих дедушек в детстве. Терпеть этого не могу. Это скучно», — добавил чемпион.
«Но мне не нравится, когда я встречаю девушек, которые начинают говорить со мной о том, как они играли в шахматы против своих дедушек в детстве. Терпеть этого не могу. Это скучно», — добавил чемпион.
«Я бы предпочёл поговорить о другом», — рассказал о своих требованиях к избраннице Магнус.
«Я бы предпочёл поговорить о другом», — рассказал о своих требованиях к избраннице Магнус.
Девушка, которая разбила сердце чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена
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