Куда пропал и как выглядит Халк Хоган в 2021 году
68-летний Терри Джин Боллеа, более известный как Халк Хоган, — самый популярный и известный в мире рестлер. Чем он сейчас занимается?
Хоган не только рестлер, но и актёр, телеведущий, предприниматель, музыкант. Многие помнят фильмы с его участием из детства.
Состояние Халка Хогана в 2021 году оценивается в 25 миллионов долларов.
Хоган до сих пор ведёт активный образ жизни и участвует в проектах промоушена WWE. Хотя физическая форма рестлера уже не такая хорошая, как раньше.
Хоган чувствует себя хорошо и занимается в тренажёрном зале дважды в день. Но при этом, по словам дочери Брук, за последние 10 лет он перенёс 25 операций (подробности неизвестны).
В этом году Хогана включили в Зал Славы WWE за развитие группировки рестлеров «Новый мировой порядок». В 2005-м он прошёл аналогичную церемонию за общий вклад в историю рестлинга.
Хоган стал ведущим PPV-шоу WrestleMania 37 в апреле этого года и принимает участие во многих мероприятиях различных рестлинг-промоушенов.
Хоган продюсирует автобиографический фильм о самом себе, выход которого из-за пандемии коронавируса сдвинулся с 2021-го на 2022-й год.
С 2010 года Хоган состоит в браке с визажисткой Дженнифер Макдэниэл, которая на 22 года младше него.
В период 1983-2009 Халк Хоган был женат на телеведущей Линде Кларидж. От этого брака у него есть двое детей — сын Ник (31 год) и дочь Брук (33 года).
Куда пропал и как выглядит Халк Хоган в 2021 году
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