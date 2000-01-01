Чем сейчас занимается самый быстрый человек планеты Усэйн Болт
Ямайский легкоатлет Усэйн Болт установил 19 мировых рекордов Гиннесса в беге, 11 раз выигрывал чемпионат мира и завоевал 8 золотых медалей Олимпиады.
Болт завершил спортивную карьеру в 2017 году. Он сосредоточил внимание на бизнесе, что позволило заработать в десятки раз больше, чем за достижения в беге.
Состояние Болта в данный момент составляет $ 90 млн. С каждым годом оно увеличивается примерно на $ 20 млн. Какие основные активы легкоатлета?
Tracks & Records
Ресторан на Ямайке, который принадлежит Болту.
SprintRay Foundation
Сеть стоматологических клиник на Ямайке.
Музыка
Усэйн Болт выпустил свой дебютный альбом Country Yutes в 2021 году.
Спонсорские сделки
Hublot, Virgin Media, Mumm Champagne, Gatorade — бренды, представителем которых является Болт.
Акции
Болт предпочитает вкладываться в ценные бумаги на фондовом рынке и игнорирует криптовалюты.
За последний год карьеры в лёгкой атлетике Болт заработал $ 2,5 млн. За счёт грамотной бизнес-стратегии сейчас ему удаётся получать в десятки раз больше.
«Если вы заработали 10 долларов, всегда откладывайте 6 долларов из этой суммы», — главный принцип Болта в сфере финансов.
Чем сейчас занимается самый быстрый человек планеты Усэйн Болт
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