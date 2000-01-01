Укатила в США смотреть на красивые закаты. Куда пропала Юлия Ефимова после Олимпиады?

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«Может, я себя накручиваю?» Куда пропала Ефимова после Олимпиады в Токио?
«Может, я себя накручиваю?» Куда пропала Ефимова после Олимпиады в Токио?
Россиянка катается на сноуборде и наслаждается закатами в США.
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После неудачной Олимпиады-2020 Юлия Ефимова заявила, что думает над завершением карьеры. Позднее пловчиха выступила на нескольких турнирах и взяла паузу. Чем же сейчас занимается яркая спортсменка?
После неудачной Олимпиады-2020 Юлия Ефимова заявила, что думает над завершением карьеры. Позднее пловчиха выступила на нескольких турнирах и взяла паузу. Чем же сейчас занимается яркая спортсменка?
Олимпиада в Токио была для Юлии неудачно безуспешной. Она осталась без медали на дистанции 100 м брассом – заняла лишь пятое место. С эстафеты пловчиха снялась.
Олимпиада в Токио была для Юлии неудачно безуспешной. Она осталась без медали на дистанции 100 м брассом – заняла лишь пятое место. С эстафеты пловчиха снялась.
В августе 2021-го Юлия, живущая в США, прилетела в Россию. Отдохнула в родном Волгодонске, Москве, Санкт-Петербурге. Встретилась с хоккеистом Михаилом Сергачёвым и обменялась с ним подарками.
В августе 2021-го Юлия, живущая в США, прилетела в Россию. Отдохнула в родном Волгодонске, Москве, Санкт-Петербурге. Встретилась с хоккеистом Михаилом Сергачёвым и обменялась с ним подарками.
В сентябре Ефимова отправилась на Гавайи, а затем – в Санта-Барбару на свадьбу подруги. После этого она заболела ковидом, из-за чего снялась с чемпионата Европы в Казани.
В сентябре Ефимова отправилась на Гавайи, а затем – в Санта-Барбару на свадьбу подруги. После этого она заболела ковидом, из-за чего снялась с чемпионата Европы в Казани.
В конце октября Юлия вернулась и выиграла три золота на этапе Кубка мира в Катаре. Потом добыла серебро и золото в Казани и призналась, что не определилась с завершением карьеры.
В конце октября Юлия вернулась и выиграла три золота на этапе Кубка мира в Катаре. Потом добыла серебро и золото в Казани и призналась, что не определилась с завершением карьеры.
Юлия столкнулась с проблемами: она не могла вернуться в США, так как туда не пускали её пса Джека, и после ковида у неё начались проблемы с дыханием.«Может, я сама себя накручиваю?» – говорила она.
Юлия столкнулась с проблемами: она не могла вернуться в США, так как туда не пускали её пса Джека, и после ковида у неё начались проблемы с дыханием.«Может, я сама себя накручиваю?» – говорила она.
В ноябре Юлию не включили в состав сборной России на ЧМ на короткой воде. Тогда Ефимова заверила, что попадёт в команду к ЧМ-2022. Тогда никто не предполагал, что на турнир россиян не пустят.
В ноябре Юлию не включили в состав сборной России на ЧМ на короткой воде. Тогда Ефимова заверила, что попадёт в команду к ЧМ-2022. Тогда никто не предполагал, что на турнир россиян не пустят.
Впрочем, Ефимова не скучала. В декабре она покаталась в Сочи на сноуборде, попробовала роуп-джампинг, таким способом отпраздновав Новый год и Рождество в России.
Впрочем, Ефимова не скучала. В декабре она покаталась в Сочи на сноуборде, попробовала роуп-джампинг, таким способом отпраздновав Новый год и Рождество в России.
В конце января Юлия смогла вернуться в США с Джеком. Там спортсменка и загорала на пляже, и наслаждалась роскошными закатами, и каталась на сноуборде.
В конце января Юлия смогла вернуться в США с Джеком. Там спортсменка и загорала на пляже, и наслаждалась роскошными закатами, и каталась на сноуборде.
В марте Юлия ярко отменила День Святого Патрика, похваставшись новым образом – покрасилась в рыжий.
В марте Юлия ярко отменила День Святого Патрика, похваставшись новым образом – покрасилась в рыжий.
О том, что будет дальше со спортивной карьерой на фоне отстранения российских спортсменов, Ефимова ничего не говорила. Пока она продолжает наслаждаться отдыхом.
О том, что будет дальше со спортивной карьерой на фоне отстранения российских спортсменов, Ефимова ничего не говорила. Пока она продолжает наслаждаться отдыхом.
Укатила в США смотреть на красивые закаты. Куда пропала Юлия Ефимова после Олимпиады?
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