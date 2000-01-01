Звёзды из США и Европы не хотят уезжать из России. В волейбольной Суперлиге политики нет

Мировые звёзды, которые не хотят покидать российскую волейбольную Суперлигу
Американец, канадец, поляк, сербы — все они спокойно играют в наших клубах.
Женя Гребенников, Франция — либеро петербуржского «Зенита»
Лучший либеро мира хотел выступать за Россию, но его не звали – в 2020-м он обыграл наших в финале Пекина. Женя родился во Франции, но считал себя русским мальчишкой – играл в шахматы и мечтал о хоккее.
Мика Кристенсон, США — связующий казанского «Зенита»
Американский волейболист с Гавайев перешёл в «Зенит» в 2021 году на два сезона. Клуб пытался подписать Кристенсона ещё в 2014-м, но уже тогда №1 национальной сборной США не захотел бросать университет.
Цветан Соколов, Болгария — диагональный московского «Динамо»
С детства мечтал о футболе, но часто объедался и был отчислен. В 2019-м он вытеснил из диагонали «Зенита» Максима Михайлова, а через два года переехал в Москву – 5-й по эффективности в лиге (377 очков).
Джон Гордон Перрин, Канада — доигровщик новосибирского «Локомотива»
Капитан Канады в первом же мачте за «Локо» вколотил 4 эйса и стал открытием чемпионата-2018/2019: на позиции он заменил легенду Сергея Тетюхина. Фанат сыра, но не хоккея – всегда предпочитал ему волейбол.
Мохаммед Аль-Хачдади, Марокко — диагональный белгородского «Белогорья»
Переехал в Россию в 2021-м. До этого выступал за польский «Ястшембски», с которым выиграл чемпионат страны. А на Кубке Африки был признан MVP. В Суперлиге Мо – второй по результативности (429 очков).
Бартош Беднож, Польша — доигровщик казанского «Зенита»
Бенджи, как его называют коллеги, в Италии больше делал ставку на технику и тактику. В России, уверен доигровщик, многое решает мощь. Силу соперника он чувствует на себе: 44% позитивного приёма.
Тине Урнаут, Словения — доигровщик петербуржского «Зенита»
Пришёл в «Зенит» в 2021-м, несмотря на подписанный двухлетний контракт с польским клубом – в России условия оказались выгоднее. Кэп сборной Словении словил на родине хейта, но теперь он счастлив в Питере.
Марко Ивович, Сербия — доигровщик «Динамо ЛО»
30-летний Ивович проводит в России 5-й сезон: с «Белогорьем» взял бронзу домашнего чемпионата, а с «Локомотивом» – золото. Играл в Турции, Польше, Франции, Сербии и Бразилии. Со сборной брал Евро-2019.
Дражен Лубурич, Сербия — диагональный новосибирского «Локомотива»
26-летний Лубурич в сезоне-2019/2020 был лучшим напом в «Белогорье», а сегодня прикрывает топ-10 Суперлиги (316 баллов) в атаке – только с подачи 44 очка. Победу на Евро-2019 считает главным достижением.
Николя Марешаль, Франция — доигровщик уфимского «Урала»
Вице-чемпион Германии уже играл в России с «Енисеем» – стал вторым напом команды в сезоне-2018/2019. В составе сборной Николя выиграл Мировую лигу – 2015 и Евро-2015.
Неманья Петрич, Сербия — доигровщик белгородского «Белогорья»
Золото Олимпиады-2000 сборной Сербии подтолкнуло его заняться волейболом. В России Петрич четвёртый сезон. В этом году он наколотил 106 очков, но уступил место в основе Станиславу Маслиеву.
Петар Крсманович, Сербия — блокирующий кемеровского «Кузбасса»
Ещё один сборник из Сербии продолжил карьеру в России в 2020-м. Тогда он конкурировал за трансфер с праймовым американцем Холтом. В сезоне-2021/2022 серб доказывает важность – 65% эффективности в атаке.
Никола Йовович, Сербия — связующий «Динамо-ЛО»
Почти год назад связующий сборной Сербии стал звездой креатива в России. Волейболист уже играл в Суперлиге – в сезоне-2019/2020 занял 12-е место в чемпионате с уфимским «Уралом».
Звёзды из США и Европы не хотят уезжать из России. В волейбольной Суперлиге политики нет
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