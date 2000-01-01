Спорт в жизни Гагарина: что любил первый человек в космосе?
Всё о любимой команде, видах спорта и даже о спортивном звании Юрия Алексеевича.
Гагарин мог сам стать спортсменом
Какое-то время он хотел поступать в физкультурный техникум, но другие интересы взяли верх.
Звание ЗМС — за рекорды в невесомости
Спортсменом Гагарин не стал, но звание Заслуженного мастера спорта СССР получил — за установление первых рекордов в невесомости.
Так горел водными лыжами, что создали федерацию
Федерация воднолыжного спорта появилась в СССР во многом благодаря Юрию Гагарину, который обожал это увлечение.
Любил играть с коллегами в бильярд…
Свободное время Гагарин любил проводить и более спокойно: например, играя в бильярд.
…и в баскетбол
«Игра в баскетбол нравилась своей стремительностью, живостью и тем, что в ней всегда царил дух коллективного соревнования», — рассказывал Гагарин.
Болел за хоккейный ЦСКА…
Любимой командой первого человека в космосе был клуб ЦСКА, что не так уж неожиданно для военного лётчика.
…и сам стоял на коньках
Юрий Алексеевич был не только зрителем, но и сам мог взять в руки клюшку.
«Спорт необычайно щедр и, случается, одаривает тебя в самых сложных и даже невероятных жизненных ситуациях всплеском столь необходимой тебе силы, выносливости и энергии», — писал Гагарин в своём дневнике.
Космонавт со званием ЗМС. Что любил Гагарин в мире спорта
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