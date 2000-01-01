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«Не всем нравится, что Россия снова стала сильной». Как президент награждал олимпийцев
«Не всем нравится, что Россия снова стала сильной». Как президент награждал олимпийцев
Детали торжественной церемонии в Кремле.
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26 апреля прошла традиционная встреча президента Владимира Путина со спортсменами, завоевавшими золотые медали на Олимпийских играх в Пекине.
26 апреля прошла традиционная встреча президента Владимира Путина со спортсменами, завоевавшими золотые медали на Олимпийских играх в Пекине.
Изначально встреча планировалась 6 апреля, но была перенесена из-за российских турниров. Перед встречей с Путиным спортсменам пришлось просидеть на карантине две недели.
Изначально встреча планировалась 6 апреля, но была перенесена из-за российских турниров. Перед встречей с Путиным спортсменам пришлось просидеть на карантине две недели.
Некоторые спортсмены восприняли карантин как мини-отпуск. Фигуристы, например, сидели в Новогорске, выходя из номеров по одному и лишь для недолгих тренировок.
Некоторые спортсмены восприняли карантин как мини-отпуск. Фигуристы, например, сидели в Новогорске, выходя из номеров по одному и лишь для недолгих тренировок.
Первая встреча была для призёров Олимпиады, правда, сам президент на ней не присутствовал. Встречу посетили не все олимпийцы: фигуристы, шорт-трекисты, хоккеисты, биатлонисты.
Первая встреча была для призёров Олимпиады, правда, сам президент на ней не присутствовал. Встречу посетили не все олимпийцы: фигуристы, шорт-трекисты, хоккеисты, биатлонисты.
Всем серебряным призёрам и Максиму Цветкову вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, а бронзовым и Владимиру Морозову / Евгении Тарасовой – II степени.
Всем серебряным призёрам и Максиму Цветкову вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, а бронзовым и Владимиру Морозову / Евгении Тарасовой – II степени.
«Ждали этого дня два месяца. Для нас это возможность ещё раз вспомнить Олимпиаду в Пекине, пережить эти эмоции. Они вспоминаются, переполняют изнутри», — заявил Морозов.
«Ждали этого дня два месяца. Для нас это возможность ещё раз вспомнить Олимпиаду в Пекине, пережить эти эмоции. Они вспоминаются, переполняют изнутри», — заявил Морозов.
Встречу посетили лыжники Алексей Червоткин, Денис Спицов и Вероника Степанова и фигуристы Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Виктория Синицина / Никита Кацалапов.
Встречу посетили лыжники Алексей Червоткин, Денис Спицов и Вероника Степанова и фигуристы Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Виктория Синицина / Никита Кацалапов.
Мероприятие, помимо Большунова, пропустили: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Сергей Устюгов и Анна Щербакова.
Мероприятие, помимо Большунова, пропустили: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Сергей Устюгов и Анна Щербакова.
Несколько исключений на встрече сделали для 16-летней Камилы Валиевой, которая отмечает день рождения. Имениннице разрешили прийти с мамой, а также подготовили лимонад, а не шампанское.
Несколько исключений на встрече сделали для 16-летней Камилы Валиевой, которая отмечает день рождения. Имениннице разрешили прийти с мамой, а также подготовили лимонад, а не шампанское.
«Главное — это ваш труд, талант, целеустремлённость. Вас и ваших тренеров. Вот кто герои этого события. Для страны и для каждого гражданина России важны ваши успехи», — обратился Путин к спортсменам.
«Главное — это ваш труд, талант, целеустремлённость. Вас и ваших тренеров. Вот кто герои этого события. Для страны и для каждого гражданина России важны ваши успехи», — обратился Путин к спортсменам.
Президент отметил успехи женского фигурного катания, отдельно выделив вклад Валиевой в его развитие: «Такого совершенства невозможно добиться нечестно с помощью каких-то дополнительных средств».
Президент отметил успехи женского фигурного катания, отдельно выделив вклад Валиевой в его развитие: «Такого совершенства невозможно добиться нечестно с помощью каких-то дополнительных средств».
«Я ровесница века. На моих глазах Россия снова стала сильной, гордой, успешной. Очевидно, что не всем в мире это нравится, но я уверена, что мы победим, как победили на Олимпиаде», — заявила Степанова.
«Я ровесница века. На моих глазах Россия снова стала сильной, гордой, успешной. Очевидно, что не всем в мире это нравится, но я уверена, что мы победим, как победили на Олимпиаде», — заявила Степанова.
Лыжница также дала обещание президенту: «Спасибо вам большое за то, что вы высоко подняли знамя страны, а мы его не опустим. Обещаю!»
Лыжница также дала обещание президенту: «Спасибо вам большое за то, что вы высоко подняли знамя страны, а мы его не опустим. Обещаю!»
Президент вручил олимпийцам государственную награду – Орден почёта. Также каждый спортсмен-чемпион получит от государства по 8 млн рублей за золото, 5 млн — за серебро и 3,4 млн — за бронзу.
Президент вручил олимпийцам государственную награду – Орден почёта. Также каждый спортсмен-чемпион получит от государства по 8 млн рублей за золото, 5 млн — за серебро и 3,4 млн — за бронзу.
«Не всем нравится, что Россия снова стала сильной». Как президент награждал олимпийцев
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