Самый странный болельщик в истории: он макает хот-дог в пиво!

Представьте, что вы на стадионе. Что может быть лучше, чем сочетание сочного хот-дога и холодного пива? Оказывается, есть варианты

Болельщик на бейсбольном матче придумал свой способ: он макает хот-дог в пиво. Хот-дог! В пиво! Если вы не уверены в своих нервах, не смотрите видео далее.



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