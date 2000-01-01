Представьте, что вы на стадионе. Что может быть лучше, чем сочетание сочного хот-дога и холодного пива? Оказывается, есть варианты
Болельщик на бейсбольном матче придумал свой способ: он макает хот-дог в пиво. Хот-дог! В пиво! Если вы не уверены в своих нервах, не смотрите видео далее.
Видео — @NoContextHumans ►►
Видео — @NoContextHumans ►►
Самый странный болельщик в истории: он макает хот-дог в пиво!
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